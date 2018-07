publié le 28/10/2016 à 10:30

La croissance française a retrouvé un peu d'élan au troisième trimestre

Pas de rebond spectaculaire, mais un rebond tout de même: l'économie française est repartie de l'avant au troisième trimestre, notamment dans le secteur des services, sans toutefois atteindre un niveau suffisant pour espérer combler le trou d'air du printemps.



Selon une première estimation publiée vendredi par l'Institut national de statistiques et des études économiques (Insee), le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,2% entre juillet et septembre.

Ce chiffre, conforme aux dernières prévisions, traduit une légère embellie après le repli inattendu de l'activité économique au deuxième trimestre (-0,1%), qui a douché les espoirs de franc redémarrage de l'activité né des bons résultats du début d'année (+0,7%).

Il reste néanmoins décevant au vu des attentes du gouvernement, qui espère cette année une croissance de 1,5%, résultat souvent présenté comme nécessaire pour faire reculer durablement le chômage.



Avec 0,2% de croissance au troisième trimestre, il sera "plus difficile d'atteindre" cet objectif, a d'ailleurs reconnu le ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin.



Selon le ministre, ce résultat ne remet toutefois pas en cause "la dynamique de reprise" et "ne change rien sur le front du chômage qui baisse nettement, comme sur le front du déficit qui recule et atteindra les objectifs fixés".



Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a connu en août sa plus forte baisse mensuelle (-66.300) depuis 1996, année où les statistiques ont commencé à être collectées sous ce format, s'établissant en métropole à 3,49 millions de personnes.



Au troisième trimestre, l'activité a retrouvé son cours normal: la production totale de biens et de services a ainsi augmenté de 0,4%, selon l'institut statistique.



