La consultation médicale à distance arrive en France le 15 septembre

C'est désormais officiel : la télémédecine arrive en France à compter du 15 septembre. Les Français pourront donc consulter leur médecin à distance, via internet. L'arrêté a été publié vendredi 10 août. Cet accord, conclu en juin entre l'Assurance maladie et trois syndicats de médecins libéraux, permet notamment au gouvernement de fournir aux personnes en Ehpad un meilleur accès aux soins.





Les tarifs des téléconsultations (examen médical par visioconférence) seront les mêmes qu'une consultation classique : 25 euros pour un généraliste, 30 euros pour un spécialiste. Elles seront également remboursées. Néanmoins, le texte précise que "l'opportunité du recours à la téléconsultation est appréciée au cas par cas par le médecin traitant et le médecin correspondant", et nécessite le consentement du patient.

Une consultation 2.0

L'article de loi précise que "la téléconsultation est obligatoirement réalisée par vidéotransmission, et dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées aux situations cliniques des patients permettant de garantir la réalisation d'une consultation de qualité".

Autrement dit, inutile de contacter votre médecin par téléphone ou par Skype. Pour assurer la sécurité des données médicales, des logiciels informatiques agréés seront fournis aux médecins, ainsi qu'une aide pouvant aller jusqu'à 525 euros pour leur permettre de s'équiper en matériel. Tout se fait ensuite, via à une connexion sécurisée, grâce à un lien envoyé par mail au patient au moment de la prise de rendez-vous.



Du côté du patient, deux exigences seront à respecter. Il doit tout d'abord avoir une tablette ou un ordinateur équipé d'une webcam. Le médecin pourra alors examiner le patient à travers l'écran et lui poser toutes les questions nécessaires au diagnostic. Le patient recevra ensuite une ordonnance numérique, toujours par mail.



Seconde condition à respecter, la téléconsultation devra s'inscrire dans un parcours de soin : autrement dit, elle ne sera possible qu'avec un médecin traitant, qui connait son patient et possède son dossier médical.

Faciliter l'accès aux soins de certains patients

L'objectif de cette mesure innovante est double. Elle permet un accès plus facile et plus rapide aux personnes se trouvant trop loin d'un cabinet médical, et qui doivent faire plus de 20 ou 30 km pour consulter un médecin.



Cette solution aidera également les patients atteints de maladie chronique de se faire renouveler leur ordonnance, ou les personnes âgées en maison de retraite d'éviter de se déplacer. Concomitamment, faciliter à tous l'accès aux soins permettra de lutter contre les déserts médicaux.

Bientôt, la téléexpertise

Si la téléconsultation sera opérationnelle dans quelques semaines, la téléexpertise sera déployée au fur et à mesure. Cette procédure, permettant à un médecin généraliste de demander l'avis d'un spécialiste pour un cas particulier, est également prévue par le texte de loi.



Avec une ouverture et un remboursement prévus à partir de février 2019, la téléexpertise sera d'abord réservée à des cas précis : les patients touchés par des affections de longue durée (ALD), les personnes atteintes de maladies rares, les habitants de zones dites sous-denses et qui n'ont pas de médecin traitant, les résidents en Ehpad et les détenus.