La chronique de Mathieu Madénian du mardi 30 août 2022

Pour sa première chronique, Mathieu Madénian s'est dit "ravi et très fier de faire cette rentrée sur RTL". Et puisque l'humoriste a dû se lever très tôt pour se rendre dans les locaux de la radio, il a décidé de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui, volontairement ou non, débutent leurs journées à l'aurore.

"Même moi ce matin, je me suis réveillé à 5h ! 5h du mat', c'est tellement tôt là que j’ai l'impression d’être hier", dit-il. "Je déteste les gens qui se lèvent tôt, surtout quand c'est pas obligatoire, qu’ils ne travaillent pas, ils sont si prétentieux", dit-il.

"Y’en a même qui se lèvent pour courir, à 6h du mat' ! C’est pas naturel de se lever tôt ! La preuve, on a inventé une machine pour te sortir de ton sommeil, pour t'extirper de tes rêves, le réveil ! Tout le monde déteste la sonnerie de son réveil", ajoute l'humoriste.

