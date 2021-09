La chronique de Laurent Gerra du vendredi 3 septembre

L'écrivain Michel Houellebecq est venu nous parler de ses souvenirs de l'école primaire. "Je m'ennuyais. Pendant que mes camarades apprenaient l'alphabet, j'avais déjà tout lu Nietzsche et dans la cour personne ne voulait échanger mes sandwichs au Xanax contre des chocos BN", raconte t-il.

De son coté le chanteur Grand Corps Malade raconte se souvenir des "histoires de Toto". "Un matin la maîtresse elle demande à Toto, si deux stylos à bille sont vendus 4 euros, mais que si t'as envie de l'acheter à l'unité, combien un seul stylo va-t-il donc te couter. Et là Toto répond fièrement à la maitresse : madame c'est facile, je regarde le ticket de caisse", dit le chanteur.

"À chaque rentrée scolaire, cela me replonge dans mon enfance à Bordères, près de mon Pau", raconte François Bayrou. "Ce n'est pas moi qui n'aimait pas l'école, c'est elle qui ne m'aimait pas beaucoup. Pourtant je ne me faisais pas trop remarqué en classe, en ne me mettant ni trop devant, ni trop derrière, mais bien au centre", se souvient-il.