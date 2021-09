La chronique de Laurent Gerra du jeudi 2 septembre

Après avoir lancé Bigard Magazine cet été, l'humoriste persiste et signe en lançant Bigard Télévision. Jeudi 2 septembre, il aborde avec son invitée, une épidémiologiste du bar-tabac Le Balto, rue de Belleville à Paris, la rentrée scolaire et la vaccination des élèves de plus de 12 ans. "Tout ça pour transformer nos gosses en antennes relai 5G, et ça personne le dit ! Parce que Blanquer, il a des actions chez Pfizer, c’est René, qu’est politologue au Café du commerce, boulevard de la Villette, qui me l’a dit", affirme Jean-Marie Bigard.

Après la rentrée, l'actualité s'intéressera vendredi au festival du film américain à Deauville. Le réalisateur français Florian Zeller sera de la partie avec son film The Father, récompensé par deux statuettes lors des derniers Oscar. Un succès mal digéré par Patrick Bruel qui voudrait "pousser un cri de colère". "En tant que grand acteur qui sait tout faire, c'est moi qui aurais dû jouer The Father et avoir l'Oscar", et non Anthony Hopkins", estime le chanteur.

Actuellement en tournée avec son spectacle "La voix de Johnny", Jean-Baptiste Guégan confie qu'il travaille toujours avec son "amicale des sosies vocaux". Cependant, comme il en avait "marre des chanteurs morts que la direction de RTL y connaissent pas", ce dernier a décidé de ne faire des duos qu'avec des chanteurs "de la playlist de RTL qui sont pas morts". Il collabore ainsi avec Jeanne-Clara Guélucciani, Jean-Julien Guédoré et encore Guévianney.