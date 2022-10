La chronique de Laurent Gerra du vendredi 14 octobre

Elle est la voix de la nuit sur RTL. La célèbre psychologue Caroline Dublanche recueille tous les jours les confidences des auditeurs en détresse dans Parlons-Nous. Philippe Martinez est en ligne et souhaite se confier. "L'autre jour, j'étais à la pompe à prendre de l'essence, et les gens m'ont reconnu (...) C'était des vrais gens qui travaillaient mais qui n'étaient pas contents car ils n'y avaient plus d'essence (...) J'ai eu l'impression qu'ils ne m'aimaient pas", explique le patron de la CGT.

Le Festival Lumière a lieu à Lyon. Et malgré de nombreux invités prestigieux, Patrick Bruel ne fait pas partie de la liste. "Ils sont devenus complètement dingues les Gones à ne pas m'inviter. Ça me donne envie de pousser un cri, j'en suis une, une lumière. Je brille dans la nuit, je suis un phare...", raconte le chanteur.

Google a publié la liste des 10 questions les plus posées sur Internet. Surprise : la question la plus posée est "comment faire un nœud de cravate ?". La faute apparemment à François Hollande. "Pendant 5 ans, j'ai essayé d'avoir la solution pour que mon nœud ne soit pas de travers. J'avais une équipe gouvernementale mobilisée 7j/7, 24h/24. Résultat : tout est allé de travers, même mon nœud !".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info