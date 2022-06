L'Urssaf veut lancer une application pour faciliter la déclaration des baby-sitters

L'Urssaf lancera en septembre l'application "Mon Pajempoi au quotidien". Celle-ci permettra de faciliter les démarches des parents qui emploient des gardes d'enfants, de la rémunération aux horaires en passant par les congés.

En effet, il est plus simple de ne pas déclarer la personne qui garde son enfant, mais en plus d'être illégale, cette pratique ne protège ni l'employé, ni l'employeur. Grâce à cette application, parents et baby-sitters pourront suivre le nombre d'heures travaillées, la rémunération, les congés, les dépassements d'honoraires ... De plus, la déclaration se fera automatiquement.

L'Urssaf a également annoncé le 23 juin qu'un nouveau service facilitant la fin de contact serait également proposé, avec un calcul des indemnités de licenciement, la durée du préavis, ou encore l'attestation employeur.

