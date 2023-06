L'horoscope du vendredi 2 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous êtes sensible aux influx de Mercure, natif du deuxième décan, il se peut que vous ayez une surprise du côté de l’argent. Cela s’était déjà produit autour du 20 avril, on vous avait peut-être fait une promesse à ce moment-là, et elle va se concrétiser aujourd’hui ou dans les prochains jours. Autre possibilité : vous pouvez changer d’avis à propos d’un achat ou d’une vente à moins qu’une négociation ne se passe pas comme prévu.

Taureau

Une journée un peu chaotique pour le 3ème décan, mais je vous promets qu’elle se terminera mieux qu’elle n’a commencé ! Né autour du 11 mai, il se pourrait que vous vous sentiez un peu rejeté, mais cela ne durera pas. En revanche, ceux qui sont nés autour des 18 et 19 mai seront très protégés par une harmonie entre la Lune et Vénus. Apparemment, vous allez passer une délicieuse soirée, grâce à une invitation... Il se peut même que vous plaisiez à quelqu’un.

Gémeaux

Maîtresse de votre signe, Mercure forme ou plutôt reforme une conjonction avec Uranus qui avait déjà eu lieu en avril. D’ici dimanche, il pourrait se passer quelque chose de spécial, d’imprévu. Comme un rendez-vous remis, un changement d’avis de votre part ou de celle d’un proche, ou encore une information qui vous surprendra. Et cela peut concerner votre travail ou même, dans certains cas, votre santé : une découverte médicale ?

Cancer

C’est d’autant plus une bonne journée, cette fois pour le 3e décan, que la Lune formera une harmonie avec Vénus en toute fin de journée. Cela annonce une soirée très chaleureuse, et même peut-être amoureuse, romantique. Et si vous êtes célibataire, il n’empêche que vous vivrez des moments agréables, peut-être devant un film ou parce que quelqu’un vous racontera une histoire d’amour ; un proche ou l’un de vos enfants ?

Lion

Dans votre signe, Mars fait alliance avec Saturne. Certes, elle est fragile mais elle indique que vous aurez une forte détermination et une volonté sans faille si vous êtes du 1er décan. La conjoncture ne vous épargne pas, mais il semble que votre force vous permettra de prendre le dessus. Aujourd’hui, ce sont surtout les natifs des 30 et 31 juillet qui sont les plus sensibles à cette conjoncture. 2e décan, un imprévu, un retournement de situation ?

Vierge

Si des amis vous proposent une sortie à la dernière minute, ne refusez pas ! Les astres vous promettent des moments agréables et peut-être même un échange intéressant avec quelqu’un qui pourrait vous plaire (surtout 3e décan). Soyez souriant, bavardez, ne vous examinez pas sans cesse sous toutes les coutures pour être sûr/e que rien ne dépasse. Essayez d’être le plus naturel possible, c’est ainsi que vous attirerez les autres.

Balance

La conjoncture est favorable au 1er décan. Tout d’abord Mars vous envoie de fortes énergies qui peuvent vous permettre de concrétiser une idée, un projet, et ensuite c’est Jupiter qui vous regarde depuis votre secteur financier et il se pourrait donc que votre situation soit en nette amélioration dans ce domaine. Cela peut autant venir de votre travail, de votre projet, que de la vente d’un bien qui vous rapporte plus que vous le pensiez.

Scorpion

3e décan, vous êtes plus chanceux que les autres ! La Lune est chez vous et si elle formait des dissonances hier, aujourd’hui elle est en phase avec Vénus. Cela va donner un côté très romantique à votre soirée, soit parce que vous serez avec quelqu’un que vous aimez, soit parce que vous lirez ou regarderez un film qui parlera d’amour. A moins que vous ne vous sentiez entouré d’amour par vos enfants et votre conjoint.

Sagittaire

Le travail vous attend aujourd’hui, ne comptez pas regarder les mouches voler... En revanche, à partir de ce soir, c’est open bar ! La lune va entrer dans votre signe dans le courant de la nuit et, former de bons aspects avec Mars. Alors, une nuit érotique, ou une nuit romantique ? D’ici ce soir, concentrez-vous le plus possible sur ce que vous faites, votre travail ou autre chose, de manière à ne pas commettre d’erreur, le deuxième décan voudra aller trop vite.

Capricorne

Une bonne conjoncture pour les natifs du troisième décan, vous aurez droit ce soir à une harmonie entre la Lune et Vénus, qui vous promet une très bonne soirée, où vous pourrez vous laisser aller à vos sentiments. À moins que vous n’acceptiez une sortie avec quelqu’un que vous ne connaissez pas très bien et que vous vous découvriez des affinités. Si vous êtes né autour du 18 janvier, on dirait que vous serez sur un petit nuage !

Verseau

C’est le deuxième décan qui est concerné aujourd’hui par un aspect qui se répète. Déjà en avril Mercure, avait été en conjonction avec Uranus... La planète avait rétrogradé puis elle revient à présent là où elle se trouvait autour du 20 avril. Cela signifie que vous allez découvrir quelque chose, avoir une sorte de révélation, à moins que vous n’entendiez des informations un peu surprenantes et qui peuvent vous faire changer d’avis sur quelqu’un ou sur une situation.

Poissons

Les astres vous regardent encore avec bienveillance, notamment si vous êtes du 3ème décan. Il est possible que vous partiez pour le week-end, ou que vous trouviez le moyen de vous évader d’une autre manière. Apparemment, vous ne serez pas seul, et il semble que vous allez passer une soirée des plus romantiques. Toutefois, si vous ne bougez pas, ne restez pas chez vous et acceptez les invitations, car vous pourriez croiser de nouvelles têtes

