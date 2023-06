L'horoscope du mercredi 31 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L’ambiance est dynamique pour le 1er décan, comme nous l’avons vu hier. Aujourd’hui, le 3e décan est très concerné par une dissonance entre Lune et Vénus qui peut vous inciter à vous poser des questions sur quelqu’un de votre passé qui aurait ressurgi, provoquant en vous de la confusion. Cela dit, ce n’est peut-être pas la réalité, cela peut se passer éventuellement dans vos rêves nocturnes ou alors parce que vous y pensez...

Taureau

Comme les autres signes fixes (Lion, Scorpion, Verseau) vous serez moins sur des charbons ardents, Mars et Jupiter ayant terminé leur dissonance. Mais vous êtes peut-être encore contrarié par une injustice ou par une situation où vous avez été mis en cause. Cela peut se jouer en famille et faire ressortir de vieilles rancunes qui n’ont peut-être plus leur place. Mais comme vous n’êtes pas de ceux qui oublient facilement...

Gémeaux

Grâce à votre signe dont elle est la planète maîtresse, Mercure règne sur le zodiaque et avec elle les signes et secteurs qu’elle occupe. En ce moment, elle est en Taureau, votre secteur 12, et dans le 2e décan du signe. Cela signifie que vous devez être patient, que l’attente peut être productive et qu’être à l’écoute des autres peut également se révéler positif. Parfois sans s’en rendre compte, ils vous donneront des idées qui vous seront utiles.

Cancer

Les Gémeaux étant dominants, leur planète Mercure est également en vedette et elle occupe en ce moment votre secteur d’espoir et de projets. Si vous êtes du 2e décan, vous avez peut-être un objectif en vue, quelque chose que vous attendez et dont vous aurez des nouvelles en fin de semaine. A partir de lundi, elle sera dans le 3e décan et sa conjonction avec Uranus peut vraiment créer de l’inattendu ; à moins que vous ne changiez d’avis.

Lion

La dissonance qui a mis très en colère le 1er décan est terminée. Mars et Jupiter ne se disputent plus, mais Mars n’en demeure pas moins chez vous jusqu’au 6 juin (1er décan) et vous aurez peut-être un sentiment d’urgence, une impatience très forte... A moins que vous n’ayez besoin de mobiliser toute votre énergie pour mettre quelque chose en route. C’est peut-être en rapport avec la présence de Jupiter dans votre secteur professionnel, nous en reparlerons.

Vierge

Débarrassée de sa dissonance avec Mars, Jupiter peut vous montrer sa face positive, surtout qu’elle occupe un signe et un secteur qui sont les plus sympathiques de votre zodiaque. Une fois l’obstacle représenté par Mars dépassé, vous allez pouvoir vous imposer et obtenir ce que vous avez demandé ou pouvoir exploiter une chance qui vous est offerte. Toutefois, Jupiter occupant votre secteur des voyages, il se peut que vous vous prépariez à partir.

Balance

L’astre lunaire termine sa course chez vous en formant une rapide dissonance avec Vénus. Si vous êtes du 3e décan, vous la sentirez plus que les autres et cela prendra la forme d’une incertitude quant à vos sentiments ou à ceux de l’autres. Pendant quelques heures vos sentiments ne seront plus aussi évidents, aussi solides, à moins que vous ne « sentiez » ces incertitudes chez l’autre. Célibataire, ce sera juste un petit désagrément.

Scorpion

Vous faites partie de ceux (1er décan) qui ont dû souffrir de la dissonance entre Mars et Jupiter, qui était orageuse et qui a pu faire des dégâts. Elle est terminée, c’est donc moins « chaud » mais Mars reste dans votre secteur professionnel (jusqu’au 6 juin pour le 1er décan) et peut correspondre à des petits obstacles qu’un collègue jaloux pourrait mettre sur votre route. Quelqu’un qui semble vouloir prendre votre place et il faut vous mobiliser.

Sagittaire

3ème décan, je ne vais pas me répéter, mais ayez l’esprit critique ces jours-ci ! En revanche, si vous êtes du 1er décan, avec les énergies de Mars à votre service, vous devriez vous débarrasser rapidement des détails qui vous encombrent. Cependant, il n’est pas exclu qu’un collègue ou un employé vous fasse des misères et que vous soyez obligé de mettre le poing sur la table pour rétablir la situation. 2e décan, vous, vous devez soigner les détails !

Capricorne

En vedette ces jours-ci, le 3e décan avec Vénus qui s’oppose à vous tout en étant reliée à Neptune. Est-ce vous, est-ce l’autre ? En tout cas, des sentiments profonds et même inconditionnels s’expriment. Vous pouvez autant vous sentir aimé avec ferveur qu’être vous-même très amoureux. Mais une autre question peut se poser étant donné que Neptune est de la partie : est-ce que cet amour est du domaine du réel ou du domaine du fantasme ?

Verseau

C’est demain que l’opposition de Mars sera la plus active pour le 1er décan. Colère, obstacle à surmonter et même – pour certains – un gros rhume, une angine, une extinction de voix ! Est-ce que cela peut vous obliger à rester chez vous ? C’est possible, le secteur 4 de la maison étant justement occupé par trois planètes... 2e décan, un important rendez-vous risque d’être déplacé et même parfois annulé entre vendredi et mardi prochain.

Poissons

Né en février, Jupiter entame très bientôt un bon aspect avec Saturne qui, je vous le rappelle, est chez vous. Ce n’est généralement pas un cadeau parce que vous avez la nette impression de stagner, de ne rien faire de bon, ou au contraire d’avoir des tonnes de responsabilités sur les bras. Mais les influx de Jupiter seront une bénédiction parce que vous pourrez vous confier à quelqu’un et vous sentir soulagé en grande partie.

