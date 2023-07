L'horoscope du vendredi 14 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Faites des pauses aujourd’hui, en tout cas si vous êtes du 1er décan et que vous vous êtes assigné plein de tâches toutes plus prenantes les unes que les autres ! Certes, c’est un jour férié, mais Mars occupe votre secteur du travail, des occupations quotidiennes et il semble que malgré tout vous bosserez. Peut-être que ce sera de chez vous, ou pour beaucoup, que vous ferez des aménagements dans votre maison.

Taureau

La Lune est toujours dans votre secteur d’argent et comme Jupiter est chez vous, on peut logiquement penser que vous avez des chances à saisir en matière d’argent. En tout cas, vous aurez probablement une bonne idée dans ce domaine, à moins que vous ne décidiez dans votre tête que vous allez investir dans quelque chose. Cela dit, vous pouvez aussi toucher un petit pactole, pas aujourd’hui, mais dans les prochains jours.

Gémeaux

Aujourd’hui, la Lune est toujours dans votre signe et ne forme pas d’aspect particulier, sauf qu’elle est sous la domination de Mercure. 1er décan, soit vous allez effectuer un petit mouvement, c’est-à-dire un déplacement mais pas très loin de chez vous, soit vous allez avoir une explication avec un proche. Toutefois, vous pouvez aussi déborder d’idées futées pour faire une bonne affaire qui vous rapporterait une jolie petite somme.

Cancer

Romantique un jour, romantique toujours ! Il y a de l’amour dans l’air et si ce n’est pas dans la réalité, ce sera dans vos rêveries éveillées. Cela concerne surtout le 3e décan, mais de toute façon avec la Lune en Gémeaux aucun Cancer ne sera très attiré par le réel ! Vous préférerez votre vie intérieure, vous la trouverez plus agréable et apaisante. Peut-être parce que vous aurez un source d’inquiétude à l’extérieur ; mais elle peut être imaginaire.

Lion

La journée devrait être agréable, avec un sentiment de renouveau pour certains. Peut-être un départ en vacances ? 3e décan, un petit focus sur la rétrogradation de Vénus chez vous, après vous avoir certainement fait battre le coeur très fort en début de mois. Est-ce que vous êtes en train de faire marche arrière, ou est-ce qu’au contraire vous vous êtes mis dans une bulle avec la personne aimée et vous ne voulez pas en sortir ?

Vierge

N’allez pas vous croire responsable de tout et de tous ! La conjoncture vous y incite mais rien ne vous oblige à la suivre et à faire passer votre sens du devoir avant tout. Certes, il y a certainement un domaine où vous ne pourrez pas faire autrement que d’être en charge, ou de prendre votre devoir très au sérieux. Peut-être aussi que vous aurez une surveillance à exercer et que cela vous prendra sérieusement la tête.

Balance

Les planètes sont toujours bien alignées pour vous, en particulier Vénus et si vous êtes du 3e décan, une relation vous apporte beaucoup en ce moment. Mais vous vous interrogez sur la nature de vos sentiments ; amour, amitié, admiration ? Vous ne savez pas trop, et en bonne Balance votre hésitation pourrait être presque plus forte que vos sentiments. Essayez de ne pas trop y penser aujourd’hui et de profiter tout simplement de la vie.

Scorpion

Non seulement le Soleil éclaire votre 3e décan, ce qui vous satisfait, peut-être parce que vous avez eu un succès, mais l’astre du jour est également en harmonie avec Uranus, laquelle vous fait des misères. Peut-être que quelqu’un a pu jouer un rôle de médiateur et vous a incité à faire marche arrière par rapport à une décision prise un peu trop rapidement ? Et si vous avez dû subir une décision, la personne revient peut-être sur ses paroles.

Sagittaire

L’amour en voyage, l’amour du voyage, un voyage en amoureux ? Tout est possible avec Vénus qui stationne dans le 3e décan de votre secteur 9, celui qui gère justement tout ce qui peut vous aider à vous dépayser et à vous sentir loin de tout. Toutefois, il y a toujours un côté légal avec le secteur 9, aussi est-il possible que vous ayez à faire respecter la loi, ou que quelqu’un vous demande de la respecter. 1er décan, c’est encore orageux.

Capricorne

1er décan, la présence de Mercure en Lion vous invite à être franc et direct dans votre manière de communiquer. Mais cela ne veut pas dire que vous devez asséner les choses sans prendre de précautions afin de ne pas rudoyer vos interlocuteurs. Au contraire, dites ce que vous pensez mais en employant des tournures qui auront un côté flatteur. Vous faites un compliment et derrière vous dites gentiment le fond de votre pensée.

Verseau

L’avan