L'horoscope du mardi 7 mars 2023

Bélier

Saturne va occuper votre secteur 12 jusqu’à son entrée dans votre signe en mai 2025.Jusque-là, elle ne sera pas très active pour vous, mais elle peut avoir un impact sur la vision que vous avez du monde, surtout du monde spirituel. Peut-être serez-vous moins croyant, ou que vous ferez le constat contraire : que vous avez trop longtemps cru en quelque chose ou en quelqu’un, et vous vous rendez compte que vous avez eu tort (1er décan).

Taureau

En Poissons, Saturne est bien placée, surtout pour votre 1er décan cette année. Elle occupe votre secteur des projets et il se peut donc que vous ayez un important projet en tête. Vous travaillerez beaucoup, pour pas grand-chose, c’est vrai, mais il se peut que cela vaille le coup. Au bout du compte, tout ce travail vous rapportera. Vous pouvez aussi avoir entrepris de construire quelque chose, une maison par exemple.

Gémeaux

Saturne a atteint le point le plus haut de votre zodiaque, votre secteur professionnel qui gère aussi les moments importants de votre vie, les personnes qui comptent le plus (conjoint, parents, enfants). Vous allez certainement avoir trop de responsabilités, votre vie ne sera pas très légère (1er décan pour l’instant), mais en même temps vous montez en grade, dans tous les sens du terme : vous quittez peut-être enfin l’adolescence...

Cancer

Nous parlions hier d’instabilité, de remous, mais si vous êtes du 1er décan a priori vous n’étiez pas concerné et, de plus, Saturne entame un bon aspect avec vous qui vous permet de vous contrôler, d’être moins dans l’émotion et plus dans la raison. Donc, les remous vous les sentirez moins, voire pas du tout. Certains pourraient reprendre des études interrompues, et d’autres partir un temps pour un pays étranger.

Lion

Terminée l’opposition de Saturne qui vous ralentissait depuis 2021 ! Vous êtes tranquille pour 14 ans, jusqu’à ce qu’elle arrive chez vous. Mais il va falloir être prudent avec votre argent. Grâce à Saturne vous pourrez peut-être épargner pour acheter (un bien immobilier ?). A moins que vous n’ayez déjà acheté et qu’il faille vous serrer la ceinture. Attention aussi, Saturne peut provoquer chez vous une trop grande volonté de contrôle.

Vierge

Saturne est à présent à l’opposition de votre 1er décan et il va falloir prendre votre mal en patience parce que ce n’est pas la rapidité qui caractérise cette planète. Au contraire, il faut prendre votre temps, et même compter avec lui pour que vos entreprises connaissent le succès. Et même en ce qui concerne vos relations, votre couple : s’il ne va pas bien, donnez-lui du temps, ne sautez pas tout de suite sur la solution de facilité : se séparer.

Balance

Saturne est un de vos maîtres, ses transits sont donc importants et son entrée en Poissons signe une période (1er décan cette année), où vous allez devoir (ou vouloir) vous occuper davantage de vous et de votre bien-être au quotidien. Il se peut cependant que votre qualité de vie soit moins agréable que lorsque Saturne était en Verseau, Saturne étant maître de votre foyer, il se peut que vous deviez déménager, prendre plus petit.

Scorpion

En principe, c’est une bonne nouvelle car Saturne a été en dissonance avec vous depuis plus de deux ans et voilà que son transit en Poissons va vous être favorable. Vous serez plus sûr de vous et de vos intuitions, et serez très créatif pour assurer votre sécurité, personnelle ou financière. Cependant, si vous avez des enfants, il est possible que l’un d’entre eux vous cause quelques ennuis passagers (1er décan pour cette année).

Sagittaire

Saturne en Poissons pourrait avoir une influence sur votre maison et sur la famille. Il se peut que vous deviez déménager et ça ne sera pas une partie de plaisir (1er décan). Un membre de la famille peut aussi s’en aller ou se fâcher avec vous... Mais c’est surtout intérieurement que Saturne jouera un rôle, en vous donnant l’impression d’être seul, de manquer d’amour ou même d’argent pour certains. Mais est-ce que ce sera la réalité ou un fantasme ?

Capricorne

Votre planète sera bien placée en Poissons et certainement moins rigoureuse qu’en Verseau. Vous-même vous adoucirez et votre vie, sans être plus facile, sera quand même moins lourde à porter. En effet, vos responsabilités se feront moins importantes et vous dégagerez plus de temps pour vous et pour vos plaisirs. Vous occuperez différemment vos journées, et apprendrez tout simplement à être plus relax.

Verseau

Le départ de Saturne est une bonne nouvelle, vous ne la reverrez plus avant 29 ans ! Dans votre secteur d’argent à présent (1er décan pour cette année), elle vous conseille de ne pas trop dépenser et, au contraire, d’apprendre à faire des économies. Car, oui, l’argent va rentrer mais il ne faut pas tout dépenser ou tout donner pour faire plaisir à vos proches. D’autres événements importants sont à prévoir, référez-vous aux années 1994, 95...

Poissons

Le dernier passage de Saturne dans le 1er décan de votre signe date de 1994-95, aviez-vous renoncé à quelque chose ou à quelqu’un ? Il se peut que, parallèlement, vous ayez atteint un but, réussi quelque chose... On ne sait jamais avec cette planète, si on sera face à une épreuve ou face aux prémices d’une belle réussite : cela dépend du secteur occupé. L’âge peut être un problème, le vôtre ou celui d’un parent.

