L'horoscope du 24 août 2020

publié le 24/08/2020 à 05:30

Bélier

Ce n'est pas dans l'action que vous pourrez vous défouler cette semaine, mais plutôt dans la réflexion. De toute manière, il vous sera impossible d'agir, la dissonance entre Mars et Saturne étant encore d'actualité. Cela dit, peut-être vous donnera-t-on des conseils de prudence que vous serez bien obligé de respecter parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Serait-ce encore un problème avec le virus ? (prévisions écrites en juillet).

Taureau

Vous êtes plutôt bien servi, et même mieux servi que les autres, même si la détente n'est pas au rendez-vous. Ce qui vous plaira c'est de vous plonger dans le travail. Évidemment, si vous n'avez pas de boulot, c'est dans d'autres activités que vous investirez votre énergie et cela vous permettra de conserver votre équilibre intérieur. Par ailleurs, la dissonance Mars/Saturne est toujours là et peut bloquer certains.

Gémeaux

Mercure fait de bons aspects cette semaine, vous serez aidé par vos échanges avec un proche qui vous donnera des clés pour mieux comprendre votre situation. Il est vrai que Vénus va s'opposer à Jupiter, alors que Mars et Saturne sont toujours fâchées. Si les choses n'avancent pas, il y a forcément une raison qu'il faut accepter mais contre laquelle vous avez envie de lutter parce que vous ne la trouvez pas juste.

Cancer

C'est votre 2e décan qui recevra l'opposition de Vénus et de Jupiter, laquelle donnera de l'ampleur à vos sentiments. Vous pourriez être très amoureux ! Mais Vénus étant dans votre signe, on peut se demander si votre imagination ne donnera pas trop d'importance à ce que vous ressentez ! 3e décan, les freins et autres difficultés à prendre des décisions et à avancer demeurent : la dissonance entre Mars et Saturne reste une gêne jusqu'à la semaine prochaine.

Lion

Des états d'âme en ce début de semaine, mais ne vous inquiétez pas vous allez vite remonter la pente, demain et mercredi. En outre, 3e décan, vous avez la pêche. Vous êtes dans une forme olympique, surtout né après le 17 août. Vous avez envie de soulever les montagnes, de montrer de quel bois vous vous chauffez ou encore de dépasser les limites que Saturne, malheureusement, vous/nous impose.

Vierge

Encore bon anniversaire, ceux qui le fêtent cette semaine vont avoir la possibilité, l'année prochaine de s'associer ou de trouver un partenaire, un amoureux, une amoureuse. En effet, Jupiter se trouvera longuement face à vous à partir du mois de mai et ne s'intéressera qu'à ceux du mois d'août. Toutefois, a contrario, il se peut aussi que vous soyez en procès avec quelqu'un ou que vous deviez affronter un divorce.

Balance

Une semaine banale de rentrée pour le 1er décan, mais perturbée pour le 2e et le 3e. Mars et Saturne sont encore fâchées et vous voient coincé chez vous, surtout 3e décan. Peut-être pour cause de virus (prévisions écrites en juillet) ? Quant au 2e décan, l'opposition de Vénus et de Jupiter risque d'exaspérer des sentiments qui ne sont peut-être pas partagés par l'objet de votre flamme.

Scorpion

Vous serez à l'aise avec tout le monde, plus enclin à communique, en gardant malgré tout la réserve qui vous caractérise. Mais il ne faudra pas vous pousser beaucoup pour que vous en disiez plus. Peut-être parce que vous serez entouré de personnes que vous sentirez amicales. Par ailleurs, 2e décan, il semble que vous vous découvrez des sentiments, mais est-ce bien réel ou dans votre imaginaire ?

Sagittaire

C'est une semaine où le devoir et la discipline seront au premier plan, et vous vous les imposerez autant à vous qu'à vos proches. Respectez davantage leur libre-arbitre. Vous aurez tendance à ne pas faire attention au fait que vous donnez des ordres, alors que ce n'est peut-être pas votre rôle ou que vous allez forcément déclencher des rébellions parmi vos troupes (au travail ou en famille...).

Capricorne

Ce sera un peu mouvementé pour le 2e décan. Vous serez hésitant si vous avez un choix à faire, mais heureusement vous écouterez les conseils avisés d'un proche. Mercure est en effet en harmonie avec vous mais elle peut aussi aller en sens inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui serez d'excellent conseil pour vos proches, ainsi que pour vos clients ou toute personne ayant besoin de votre avis.

Verseau

C'est une bonne semaine pour changer d'idée. Si quelque chose de prévu vous semble bloqué, n'hésitez pas à réexaminer votre projet d'une autre manière. En général, vous avez de l'instinct pour ça, vous savez très bien tourner casaque quand vous voyez que quelque chose ne correspond pas à ce que vous en attendiez. Cela concerne le 1er décan, ça se fera tout seul, et le 2e qui pourrait avoir à négocier.

Poissons

La semaine commence bien, peut-être que vous ne travaillez pas encore et que vous allez profiter à fond de la liberté qui est la vôtre. Mais évitez les dépenses ! Mars et Saturne sont encore en dissonance cette semaine et il faut espérer que cela vous incitera à ne pas dépenser de manière impulsive. Cela dit, il semble que vous ne le pourrez pas, pour des raisons indépendantes de votre volonté. Vous pourriez aussi avoir un problème de confort (3e décan).