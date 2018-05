Un chien et un chat (illustration)

publié le 20/05/2018 à 12:57

Les refuges sont saturés. Avec l'arrivée de l'été, qui voit chaque année le nombre d'abandons exploser, la Société protectrice des animaux lance un appel aux adoptions. Car les centres ont atteint leur limite de capacité d'accueil. Depuis le début de l'année, les adoptions ont même diminué de 15%.



"Sur quatre mois, nous enregistrons une baisse de 15 % des adoptions par rapport à 2017. C’est du jamais vu depuis cinq ans", s'inquiète Natacha Harry, la présidente de la SPA interrogée par Le Parisien. Et de déplorer : "Même dans le Nord et en Bretagne, où nos chiens et chats trouvent pourtant d’habitude facilement des familles, les directeurs de nos centres se désespèrent : ils ne réalisent presque aucune adoption depuis le début de l’année".

D'autant qu'à quelques semaines de l'été, la situation est des plus alarmantes. En effet, la période estivale se traduit chaque année par une recrudescence des abandons d'animaux, principalement des chiens et des chats. Il est donc urgent de libérer des places dans les 63 centres d’accueil du réseau de la SPA.