publié le 18/04/2019 à 07:00

Ils vivent de plus en plus longtemps, sont nombreux, dynamiques, connectés, baroudeurs, restent actifs... : les seniors deviennent une génération véritablement incontournable ! Un nouveau type d'économie leur correspondant a d'ailleurs vu le jour, la "silver economie" (elle impacte tous les secteurs : loisirs, transport, alimentation, sécurité, santé, domicile, Internet, sport etc). L’avenir appartient-il aux seniors ? En quoi sont-ils inspirants ? Le regard de la société est-il enfin en train de changer ?

Invités

- Isabelle Soing, journaliste au magazine Avantages, partenaire de l’émission



- Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la "séniorisation" de la société, auteur de Les Quincados (Editions Calmann Lévy)

Avantages

Les Quincados (Editions Calmann Lévy)

