L'affaire Brierre: le crime de Corancez

publié le 29/10/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Nous vous racontons aujourd’hui l’incroyable histoire d’un drame, survenu en 1901 dans un petit village d’Eure-et-Loire. Une affaire dont on a parlé dans le monde entier pendant près de dix ans ! Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 avril 1901, une ferme du petit village de Corancez, situé à quelques kilomètres de Chartres, est le théâtre d’un crime abominable : Les cinq enfants d’un cultivateur, quatre filles et un garçon, âgés de 4 à 15 ans, ont été littéralement massacrés. Leur père Edouard Brierre, qui les élevait seul depuis la mort de sa femme, est retrouvé, lui, à quelques mètres de la ferme. Il a reçu plusieurs coups de couteau. C’est un voisin, alerté par ses appels au secours, qui l’a trouvé, agonisant au bord de la route, vers 3h du matin. L’affaire fait la une de la presse nationale, qui envoie sur place ses meilleurs reporters. Très vite, un coup de théâtre survient : Le juge chargé de l’enquête fait arrêter le père, qu’il accuse d’être l’auteur de la tuerie. Son mobile ? La fille de ses voisins, qu’il poursuivait de ses assiduités, lui aurait refusé le mariage à cause de la présence des cinq enfants ! Mon invité, l’historien Alain Denizet, a voulu savoir pourquoi on avait autant parlé de cette affaire dans les journaux du monde entier…



Coupures de presse de l'époque

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.



Notre invité

Alain Denizet, historien. Auteur du livre L’affaire Brierre, un crime insensé à la Belle Epoque. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cet auteur et son ouvrage sur le site alaindenizet.free.fr .