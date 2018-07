et Paul Véronique

publié le 26/07/2016 à 10:26

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) commencent ce mardi 26 juillet à Cracovie en Pologne. L'événement, organisé par l'Église catholique, rassemble des jeunes croyants du monde entier. Le pape François se joindra à eux à partir du 27 juillet pour participer aux animations mises en place. Au programme : catéchèse le matin, concerts, expositions et pèlerinages l'après-midi.



D'après Nathalie Becquart, religieuse et responsable de la pastorale des jeunes à la conférence des évêques de France, il y a un regain de la foi chez les jeunes. Selon elle, les 18 / 30 ans sont plus croyants que leurs aînés. "C'est ce qu'ils déclarent, ils sont près de 50%, ce qui est supérieur à la moyenne des Français", explique-t-elle au micro de RTL.

Mais pour la religieuse, la jeunesse aurait un rapport très particulier à la foi, "une forme de renouveau spirituel", selon ses termes. En clair, elle dépeint une relation très individualisée à Dieu. De fait, beaucoup de jeunes se disant croyant n'iraient pas forcément à la messe, mais vivraient leur religion de manière assez personnelle. Les événements comme les JMJ répondraient cependant à un besoin "de se rassembler" entre jeunes. "En France, on a une laïcité très spécifique, qui n'est pas la même dans les autres pays et certains jeunes éprouvent une difficulté à se vivre comment croyant", avance-t-elle.

Du côté de la politique, si la religieuse pense que "se dire chrétien est un acte très fort", elle tempère en rappelant qu'il y a "une grande diversité" idéologique chez les jeunes. Là où ils se rassemblent tous, c'est sur un engouement fort pour le pape François. "Il y a beaucoup de jeunes qui sont touchés par le pape", rapporte-t-elle. Les positions modernes du souverain pontife auraient séduit nombre d'entre eux : "J'entends des jeunes qui me disent : 'moi, je suis retourné à la messe à partir de tout ce que j'ai entendu du pape François.'"