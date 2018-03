Les intégristes catholiques de Civitas fondent un parti politique

publié le 28/06/2016 à 21:47

L’organisation catholique d’extrême droite Civitas a annoncé qu’elle allait former un "mouvement politique inspiré par le droit naturel et la doctrine sociale de l'Église catholique", dans le but de "rechristianiser la France". Bénéficiant jusqu'ici d'un statut associatif, Civitas a obtenu en toute discrétion le statut de parti politique le 23 avril dernier, comme l’a révélé Le Parisien. En temps que mouvement politique, l’institut traditionaliste pourra désormais bénéficier d’une exonération fiscale de 66% sur les dons qu’elle perçoit.



"Si ça les amuse de présenter des candidats, ça ne me perturbe pas beaucoup parce qu’ils sont très peu nombreux et ils feront des scores symboliques", relativise cependant Alain Duhamel. L’éditorialiste s’inquiète cependant devant "le fait qu’il y ait des partis qui aient des prétentions communautaristes". Une question qui attire aussi l’attention de Yvan Rioufol, qui y voit un "symptôme de la crise identitaire" française. "Même les catholiques se sentent obligés de répondre à une sorte de communautarisme par défi et par survie", s’étonne l’éditorialiste du Figaro.

Annie Lemoine est beaucoup véhémente vis à vis des activistes de Civitas de son côté. "Il ne s’agit pas tellement de rechristianiser. Ceux -là, ils sont gratinés pardonnez moi !", s’exclame la journaliste en faisant notamment références aux propos particulièrement violents et homophobes de certains activistes de Civitas durant le débat autour du Mariage pour tous. Pour Didier Pourquery, il sera intéressant de voir la réaction de Christine Boutin, alors que cette nouvelle formation menace de chasser des voix sur le même terrain que le Parti chrétien démocrate. "Je suis très intéressé par l’aspect défiscalisation", s’amuse-t-il par ailleurs, en présumant que cette initiative risque d’être imitée dans les temps à venir.

On refait le monde avec :

- La journaliste Annie Lemoine

- L'éditorialiste du Figaro Yvan Rioufol

- Le rédacteur en chef de The Conversation France Didier Pourquery

- L’éditorialiste Alain Duhamel