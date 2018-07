publié le 27/05/2016 à 17:33

Jean-Claude Decaux, le fondateur de JCDecaux et inventeur, notamment, de l'Abribus est décédé le 27 mai 2016 à l'âge de 78 ans, selon une information de l'entreprise. En 1955, à 18 ans seulement, il avait créé l'entreprise JCDecaux, spécialisée, dans un premier temps, dans les placards publicitaires d'autoroutes. Neuf ans plus tard, en 1964, il invente l'Abribus. L'idée est révolutionnaire puisque des supports publicitaires sont intégrés dans la structure. Aujourd'hui, JCDecaux est l'un des leaders l'installation de publicité urbaine. La multinationale, qui emploie 12.3000 personnes dont 3.5000 en France, est la plus grande société de publicité extérieure au monde. JCDecaux est également la société derrière les services de vélos en libre-service dans plusieurs villes de France comme Lyon, Paris, Marseille, Toulouse ou encore Nantes.



Jean-Claude Decaux avait confié la direction générale à ses deux fils Jean-François et Jean-Charles en 2000 et avait quitté la présidence du conseil de surveillance en mai 2013. L'homme d'affaires était la 14e fortune de France, grâce à un fortune estimée à 4,6 milliards d'euros.

