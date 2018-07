publié le 31/05/2016 à 11:04

Jeudi 26 mai, un manifestant était grièvement blessé par une grenade de désencerclement lancée par un policier, en marge d'une manifestation contre la loi Travail. Jacques Toubon, le défenseur des droits, a pris la décision d'évaluer si les conditions d'utilisation de l'arme, ont bien respecté la loi, "mon objectif est de vérifier si les armes de force intermédiaire et notamment les grenades de désencerclement ont été utilisées conformément aux règles" a-t-il expliqué.



Pour l'instant, le défenseur des droits se garde de conclusions hâtives : "Je suis incapable de vous dire, ce matin, si les policiers ont manqué de déontologie. Le principe du défenseur des droits est qu'il est totalement impartial." L'homme balaye aussi toute forme de généralisation, pour lui les fautes viennent avant tout de "comportements individuels" que ce soit chez les forces de l'ordre, ou les manifestants.

Mon objectif est de vérifier si les armes de force intermédiaire (...) ont été utilisées conformément aux règles Jacques Toubon Partager la citation





Il reconnaît malgré tout, un contexte difficile pour la police : "Le métier des forces de l'ordre est extrêmement difficile. Et d'autant plus dans les circonstances actuelles où les forces de police sont soumises à une forte pression depuis maintenant plus d'un an." Pour autant, il précise, "de l'autre côté il y a aussi des droits, celui de manifester, celui à l'intégrité physique".

De manière plus globale, il pense que la situation se dégrade entre la population et la police. L'homme en appelle à la "désescalade". La police doit expliquer ce qu'elle fait : "autrement qu'en se tapant dessus (...) c'est pourquoi je demande que l'on n'utilise plus jamais ces armes de force intermédiaire comme les flash-balls, parce que l'on est dans des situations où il est très difficile de les utiliser de manière rationnelle, sans qu'il y ait de risques".