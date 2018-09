publié le 12/09/2018 à 18:30

Le président du syndicat national des gynécologues est dans la tourmente. "Nous ne sommes pas là pour retirer des vies", déclarait le Dr Bertrand de Rochambeau dans l'émission Quotidien, sur TMC, avant d'assimiler l'IVG à un "homicide". Agnès Buzyn et Marlène Schiappa n'ont pas tardé à "condamner fermement" ces propos.



"Il n'aurait jamais dû dire ça et surtout pas en tant que président du syndicat des obstétriciens, qui, pour bon nombre d'entre eux ne partagent pas cet avis", commente le professeur François Olivennes, gynécologue, au micro de RTL. Le Dr Bertrand de Rochembeau a expliqué, ce mercredi midi, qu'il avait été en quelque sorte piégé, car en tant que président du syndicat il ne prenait pas position, mais qu'il avait donné ensuite son avis personnel.

"Si on nomme comme président du syndicat des gynécologues et obstétriciens quelqu'un qui est contre l'IVG, moi je trouve que ça pose un petit problème", ajoute le spécialiste, qui explique que pour lui, une partie des gynécologues et obstétriciens "sont tenus de proposer aux Françaises une interruption volontaire de grossesse, permise par la loi."

Pour le professeur François Olivennes, "un hôpital devrait avoir comme tâche absolue de s'assurer dans le recrutement de ses médecins, qu'il y en ait au moins un qui accepte" de pratiquer l'IVG. "Il devrait mettre de côté son opinion personnelle en tant que président" du syndicat, ajoute le gynécologue. Et de conclure : "Peut-être qu'à la suite de cette intervention, il faut revoir l'élection".