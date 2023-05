INVITÉE RTL - Colonel Claire, première femme pilote de Rafale, raconte son quotidien

En 2012, à seulement 25 ans Claire, aujourd'hui lieutenant-colonel, est devenue la première femme pilote de Rafale de l’histoire. Elle est l'une des deux seules femmes au monde à piloter ce type d'appareil. Pour rappel, le Rafale est l'un des avions de combat de l'armée française, souvent présenté comme l'un des meilleurs au monde.

Aux commandes d'un tel appareil, elle ressent à la fois de la "puissance" mais aussi de "fusion d'informations". "Il a vraiment un côté très puissant quand on fait du combat rapproché", raconte le lieutenant-colonel, invitée sur RTL ce mardi 16 mai. Le Rafale peut voler à une vitesse de 2.000 km/h mais comme le concède le lieutenant-colonel Claire, "on n'y est pas souvent à ces 2.000 km/h, mais les temps ne sont pas du tout les mêmes quand on fait un Bordeaux-Paris en voiture ou en train et que le matin même, on l'a fait en rafale, en 30 minutes" si l'avion vole à pleine vitesse, détaille la pilote.

Quelles sont les sensations ressenties à l'intérieur du cockpit d'un Rafale ? "Vous avez tous pu voir des vidéos des gens dans la centrifugeuse, c'est à peu près pareil, on est écrasé quand on emmène l'avion à son maximum", explique Claire (le nom de famille n'est volontairement pas cité, ndlr).

Pour se glisser dans la combinaison de pilote de chasse de Rafale, un profil rigoureux est nécessaire, car la formation est longue. "J'ai eu une formation d'officier de carrière où je suis rentrée après des classes préparatoires via l'école de l'air pour être formée au métier d'ingénieur, mais ça c'est le début de la formation. Après, il y a la formation de pilote de chasse qui est commune pour les officiers sous contrat et les officiers de carrière où on fait à peu près deux ans, deux ans et demi d'école sur des avions plus gros", ajoute-t-elle. Au total 8 ans de formation sont requis.

Parmi les capacités demandées : "Beaucoup de division de l'attention, être capable de prendre du recul et de ne pas louper l'information la plus importante", liste la pilote.

Le quotidien du lieutenant-colonel Claire se divise en deux : "On va avoir les parties où on est en métropole et où on s'entraîne, et les parties où on est en opération extérieure", rapporte-t-elle.



