Interdiction du portable au collège et au lycée : "C'est dommage", estime un prof

publié le 30/08/2018 à 11:29

L'interdiction systématique du téléphone portable dans les collèges et les lycées est l'une des nouveautés de cette rentrée 2018. Ce bannissement a notamment pour objectif d'empêcher les élèves de s'égarer dans les SMS et autres réseaux sociaux lorsqu'ils se trouvent dans l'enceinte scolaire. Mais pour André Giordan, professeur en sciences de l'éducation à l'université de Genève, en Suisse, le smartphone doit au contraire être intégré aux programmes éducatifs, comme il l'explique sur RTL ce jeudi 30 août.



"C'est un objet emblématique d'aujourd'hui. C'est dommage qu'on ne l'utilise pas, qu'on n'apprenne pas à vivre avec en tant qu'objet d'étude", estime l'enseignant, qui reconnaît que cet usage devrait être bien défini en amont. "D'abord, avant d'en faire un outil pédagogique, il faut en faire un objet de vie quotidienne, en apprendre les usages. On ne peut pas donner un objet à un jeune sans lui donner des règles de vie, reconnaît André Giordan. Ça, ce sont des questions qui peuvent être abordées en classe : apprendre à démystifier le téléphone pour en faire un objet de savoir".

Et si les élèves apprenaient à manier le smartphone comme certains ont appris les rouages d'internet en cours au collège ? "Le téléphone portable, c'est un mini-ordinateur. Cela permet justement d'accéder au vocabulaire, à l'écriture, affirme le défenseur du portable en classe. (...) C'est un outil qu'il faut prendre en compte. (...) Les choses rébarbatives par exemple, apprendre les multiplications, apprendre les conjugaisons... À travers le téléphone portable, plein de jeux facilitent les choses."