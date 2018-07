publié le 27/03/2018 à 20:15

L'école maternelle ne sera plus une option à partir de la rentrée 2019. Emmanuel Macron a décidé d'abaisser l'âge de l'instruction obligatoire de six à trois ans. Une mesure symbolique qui vise surtout à reconnaître la place de la petite maternelle puisque quasiment tous les enfants la fréquentent déjà à cet âge. "La portée symbolique n'est pas négligeable car l'instruction obligatoire date de la fin du XIXe siècle à un moment où on a voulu montrer que l'école était au cœur de la République. Aujourd'hui, on rappelle cela", glisse Jean-Michel Blanquer, invité de RTL ce mardi 27 mars.



Le ministre de l'Éducation nationale évoque également une "portée pratique". "Certes 97% des enfants sont scolarisés en maternelle aujourd'hui mais ces 3% restants ne sont pas négligeables. Ce sont des enfants irrégulièrement répartis sur le territoire. Or, nous savons que l'école maternelle est décisive pour la réussite de l'enfant", poursuit-il.

Lutter contre les inégalités

Une mesure qui vise donc à lutter contre les inégalités sociales et scolaires en soulignant également "l'importance de la maternelle". "Quand les enfants arrivent à l'école à 3 ans, ils ont déjà une certaine inégalité entre eux face au langage. Par les jeux, les comptines, l'école maternelle vient compenser cela", assure Jean-Michel Blanquer.

Ce dernier voit ces premières années d'école comme une "priorité du quinquennat". "Actuellement, nous dégageons des moyens pour l'ensemble de l'école primaire, les taux d'encadrement s'améliorent dans toutes les classes et on va améliorer encore plus cela à l'école maternelle", développe-t-il.