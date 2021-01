Insécurité affective : quand l'enfance ressurgit

publié le 12/01/2021 à 01:42

Depuis 3 ans, Francine fait de la marche avec un groupe. Le coach de ce groupe est très attentionné avec elle. Elle a développé une amitié amoureuse pour cet homme. Elle a conscience qu'il n'y a aucune ambiguïté et souhaite se détacher de cet homme.



Christophe est marié depuis 20 ans. Il y a 2 ans, il a rencontré une femme avec laquelle il entretient une relation. Toutes deux ont conscience de la situation. Aujourd'hui, Christophe doit choisir, ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis 2 ans.

Evelyne n'a pas fêté Noël avec son fils et sa famille car elle est personne à risque. Elle a l'impression que sa belle-fille l'a un peu exclue de la famille. Cet éloignement attriste Evelyne.

Alain est intervenu à l'antenne il y a plus d'un an suite au décès de sa femme. Alors qu'il était en train de s'ouvrir aux autres et de reprendre goût à la vie, les confinements successifs ont stoppé son élan. Cette situation lui mine le moral.

Pascale a perdu son père il y a deux semaines. Lors des obsèques, son frère a été particulièrement désagréable. Il a expliqué cette distance par le fait qu'il n'a pas les mêmes gênes qu'elle. Pascale et son frère ont été adoptés. Cela l'a bouleversée.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



