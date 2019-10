et Emilien Vinee

publié le 01/10/2019 à 21:00

A la Une ce soir le témoignage d’une femme-flic, Catherine Giraud-Bonnet, l'une des premières femmes policières à avoir mené au début des années 90, des missions d'infiltration, au coeur des réseaux de trafiquants de stupéfiants, en France et à l’étranger. Avec elle, on découvre les missions parfois à haut risque que mènent sans états d’âme des équipes de policiers qui n’ont pas froid aux yeux. On est loin des séries de la télé où les affaires se résolvent en général en 52 minutes.



Dans la réalité, chaque mission est le résultat de semaines voire parfois de mois de filatures et d’écoutes téléphoniques. Sans parler des longues heures de surveillance dans les fameux « soum », des camionnettes sans confort, munies de glaces sans tain qui permettent de voir sans être vu. Le résultat n’est jamais garanti, mais l’adrénaline est toujours au rendez-vous, car si les trafiquants comprennent que l’infiltrée est un flic, ça peut très mal se terminer.

Nos invités

Catherine Giraud-Bonnet, commandant de police en disponibilité, Catherine Giraud est actuellement à la tête d'un cabinet de recherches privées. Elle signe le livre « Infiltrée, une femme aux stups », En collaboration avec Madeleine Sultan, aux Editions du Nouveau Monde