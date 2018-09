publié le 08/09/2018 à 12:25

Les salariés d'Indiscrète avaient le cœur gros en rentrant de vacances cet été. Quelques jours auparavant, leur directeur de production, l'un de leurs 3 patrons s'est suicidé dans les locaux. Il n'a pas supporté le redressement judiciaire imposé par la justice le 24 juillet dernier, il ne voulait pas licencier du personnel.



Pourtant, il le fallait. Indiscrete venait de perdre l'un de ses gros clients, un fabricant de maillots de bains qui utilisait l'usine CDS comme sous-traitant: 100.000 euros de trou dans la caisse. Même pour une entreprise qui affiche un chiffre d'affaire à un million d'euros, ce n'est pas possible de passer outre.

L'entreprise a été créée il y a 8 ans par 3 anciens collègues de chez Aubade. Quand ce fabricant ferme, ils mettent leurs indemnités de licenciement dans un pot commun pour créer Indiscrete. Leur signature: de la lingerie fine haut de gamme. Le premier prix est à 130 euros pour une parure Made In France: de la dentelle à l’élastique.

Indiscrète tente de remonter la pente

Pour confectionner un soutien gorge il ne faut pas moins de 10 machines différentes et 40 pièces à assembler. Il n'existe que 4 ateliers similaires en France avec des corsetières, des bonnetières, des patronnières, des culottières. Et avec les vendeuses, tout le monde se bat pour la survie de cette entreprise du patrimoine vivant.



Depuis le drame de cet été, un comité de soutien de 400 entrepreneurs et un groupe Facebook avec 1.300 personnes se sont formés. La fédération indépendante du Made in France appelle à soutenir Indiscrète. On sait que le Slip Français est en pourparlers pour passer une partie de sa production à Chauvigny. Le 14 septembre prochain, une soirée de soutien est prévue à Poitiers avec défilé de mode et rencontre avec le personnel.



Depuis lundi dernier est organisée une vente solidaire avec des soutien-gorge et des culottes vendues un peu plus chères que d'habitude, la différence devrait servir à renflouer la caisse et ça marche : les commandes n'ont jamais été aussi nombreuses.