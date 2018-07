publié le 28/07/2018 à 15:32

Grosse pagaille à la gare Montparnasse après l'incendie d'un poste électrique vendredi 27 juillet. Samedi, le trafic est toujours perturbé et seuls 70% des trains sont assurés, dont certains au départ de la gare d'Austerlitz. Et la situation ne devrait pas revenir à la normale avant jeudi 2 août.



Pour les voyageurs dont le train est retardé ou supprimé, la SNCF propose une indemnisation voire un remboursement. Elle concerne les billets TGV, Intercités et Ouigo. L'incident étant de la responsabilité de RTE, le transporteur d'électricité, la SNCF a déjà annoncé qu'elle comptait demander une indemnisation à l'entreprise pour le préjudice subi.

Si vous aviez un billet et que votre train a accumulé un retard de plus de trois heures à cause de la panne, la SNCF s'est engagée à vous rembourser votre billet à 100% de son prix d'achat. Si votre train a été annulé, vous avez également droit à un remboursement intégral. Vous pouvez formuler une demande d'indemnisation en ligne. En cas de retard de moins de trois heures, les indemnisations diffèrent selon le type de train.

Les retards également indemnisés

Comme le reste de l'année, la garantie G30 s'applique pour les TGV et Intercités à partir de 30 minutes de retard. Votre billet est remboursé à 25% si le retard est inférieur à deux heures, en bons d'achat ou par virement. Entre deux et trois heures de retard, vous avez droit à un remboursement de 50% du prix de votre billet. La demande s'effectue en ligne ou par courrier.



Si votre TGV ou Intercités accuse plus d'une heure de retard, vous pouvez également renoncer à votre voyage et demander un remboursement, conformément à la garantie voyage de la SNCF. La demande se fait via le formulaire de réclamation en ligne.



Si vous deviez prendre un train Ouigo et que celui-ci a été retardé de moins de trois heures, vous avez tout de même le droit à une compensation. Entre une et deux heures de retard, 25% du billet vous sera remboursé, 50% entre deux et trois heures. Attention, les options (bagage, prise...) ne sont pas remboursées, et l'indemnisation se fait par bon d'achat. La demande s'effectue également en ligne.