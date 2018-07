publié le 28/07/2017 à 16:34

Plus de 7.000 hectares partis en fumée dans le sud-est de la France. Depuis quelques jours, les feux font rage dans cette partie du pays, où les fortes rafales de vent ont contribué à disperser les foyers. Malgré une accalmie observée dans la zone, les autorités ont appelé les habitants à la vigilance, estimant que la journée du vendredi 28 juillet présentait encore un "risque très sévère" d'incendie, en particulier dans les forêts du département.



Ces violents incendies représentent un réel danger pour les pompiers et les habitants de ces zones mais ils peuvent également constituer un risque pour leur santé ainsi que pour l'environnement. Outre la nocivité des épaisses fumées qui émanent de ces gigantesques feux, la faune présente dans les forêts décimés a été la première victime des flammes, tout comme la végétation, très riche dans cette région.

Un risque pour la santé

"Moyenne à médiocre". C'est ainsi que Air PACA a qualifié la qualité de l'air pour le vendredi 28 juillet et le week-end des 29 et 30 juillet. "Le vent faiblit. La dispersion des polluants est moins favorable aujourd'hui. Les niveaux d'ozone sont en hausse", peut-on lire sur le site internet de l'association de mesure de la qualité de l'air. Si l'agence de mesure n'a pas relevé un niveau de particules fines préoccupant, c'est principalement en raison du fait que les stations de mesure ne sont pas situées sous le vent des incendies. Or, la combustion est à l'origine de nombreuses substances polluantes qui sont baladées dans l'air par le vent et qui peuvent s'avérer nocive pour la santé si des individus y sont exposés.

Interrogée par Le Parisien, la responsable du site de Nice d'Air PACA, Florence Péron, a affirmé ne pas être en mesure de définir l'importance de la pollution générée par les incendies. "L'humidité des arbres joue un rôle : plus ils sont mouillés, plus la combustion est mauvaise et dégage des particules dans l'air", a-t-elle toutefois précisé. Dans un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) réalisé en 2012, les fumées issues de feu de végétation "peuvent être considérées comme au moins aussi toxiques pour la santé respiratoire à court terme que les PM10 de source urbaine".



De même, le feu ne s'est pas arrêté aux végétations et a ravagé des constructions humaines qui peuvent être à l'origine d'émission de substances très nocives, par exemple un garage. Il convient donc de s'informer régulièrement à ce sujet et de protéger les personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, femmes enceintes) si un risque était avéré. Des yeux douloureux, des écoulements du nez ou encore des douleurs thoraciques peuvent être des signes d'une intoxication aux fumées.

La qualité de l'air en PACA le vendredi 28 juillet

La faune et la flore décimées

Les flammes n'ont pas épargné les végétations ni les animaux. Dans la région des Trois caps - Taillat, Lardier et Camarat - situés près de Ramatuelle (Var), les responsables du site s'inquiètent particulièrement d'une espèce qui était déjà en voie d'extinction : les 100 à 150 tortues d'Hermann. "Il est à craindre que localement, la survie de la population de tortues terrestres d'Hermann soit hypothéquée, a expliqué le délégué régional du Conservatoire du littoral, François Fouchier, à franceinfo. On va retrouver des carapaces brûlées".



Il en va de même pour la flore de la zone sinistrée : "Nous avions les plus belles forêts du climat méditerranéen, associant trois espèces de pins - parasol, maritime et d'Alep - et trois espèces de chênes - verts, blancs et lièges -, ce qui est unique", a détaillé Camille Casteran dans Le Figaro. Un coup d'arrêt pour la richesse de la biodiversité dans cette zone.