Impôts : pourquoi certains Français vont recevoir de l’argent le 15 janvier

Le ministère de l'Économie et des Finances, à Bercy (Illustration).

publié le 08/01/2020 à 18:40

Depuis la mise en place du prélèvement à la source, en janvier 2019, le Trésor public verse directement aux contribuables, par virement bancaire, un acompte relatif à leur réduction et crédits d'impôt. Le 15 janvier prochain, certains foyers recevront donc un acompte équivalent à 60% de leur crédit d'impôt ou de leur réduction d'impôt, explique le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics.

Le reste de cette somme sera versé à l'été, après la déclaration de revenus du printemps. L’administration fiscale, munie des montants dépensés par les contribuables l’année précédente, régularisera votre situation. Pour certains, elle complète l’acompte versé en janvier par un nouveau virement, pour d’autres elle exige un remboursement du trop-perçu de début d’année.

Dans le détail, les crédits et réductions d’impôt concernés par le versement de l’acompte à la mi-janvier sont les suivants : emploi à domicile, cotisations syndicales, frais de garde jeunes enfants, dépendance, investissement locatif et dons aux associations et partis politiques.