publié le 31/08/2016 à 12:34

Un policier a été poignardé et "blessé sérieusement" mardi 30 août dans les locaux d'un commissariat du centre de Toulouse par un individu qui a très vite été interpellé. L'agresseur, qui avait "fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique", n'était pas fiché pour radicalisation. Cette attaque pose la question de la sécurité de nos forces de l'ordre. Comment un homme armé a-t-il pu agir si facilement ? "Nous n'avons pas pris la mesure de l'insécurité que vivent les policiers", admet le commandant de police Christophe Rouget, porte-parole du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure.



"Les policiers sont des cibles privilégiées des terroristes, mais aussi de toutes les personnes un petit peu dérangées", constate-t-il. "Il faut remettre toutes les choses à plat et revoir la sécurité et l’accueil dans les commissariats", propose-t-il. Il rappelle que s'y côtoient le public, mais aussi les suspects convoqués par les services de police judiciaire et des individus très dangereux (comme des jihadistes assignés à résidence qui viennent pointer quotidiennement). Il souhaite des investissements dans l'achat de portiques dans tous les commissariats.