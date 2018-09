publié le 03/09/2018 à 11:44

"Il est temps d’être sérieux." Les célébrités françaises du monde du spectacle veulent faire réagir les politiques. Dans une tribune lancée à l'appel de Juliette Binoche et l’astrophysicien Aurélien Barrau dans Le Monde, publiée le 3 septembre, 200 actrices, acteurs, réalisatrices, réalisateurs, musiciennes, musiciens etc, espèrent faire bouger les choses "loin des lobbies".



Une semaine après le fracassant départ de Nicolas Hulot du gouvernement d'Édouard Philippe le 28 août dernier, ils font état d'un "cataclysme planétaire" qui ne "laissera plus rien" dans quelques décennies et exigent du "pouvoir politique" d'"agir fermement et immédiatement".

"Nous considérons donc que toute action politique qui ne ferait pas de la lutte contre ce cataclysme sa priorité concrète, annoncée et assumée, ne serait plus crédible. Nous considérons qu’un gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore l’être son objectif premier et revendiqué ne saurait être pris au sérieux", écrivent encore Isabelle Adjani, Charles Aznavour, Alain Delon, Pierre Arditi, Louane, Sophie Marceau, Isabelle Huppert, Jane Birkin, Nolwen Leroy ou encore Cédric Klapisch.

Et de conclure : "De très nombreux autres combats sont légitimes. Mais si celui-ci est perdu, aucun ne pourra plus être mené."