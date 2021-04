Homoparentalité : "Si je romps, je ne vois plus ma fille"

publié le 07/04/2021 à 01:43

Vanessa a toujours fait des concessions dans son couple. Avec sa compagne depuis 10 ans, la relation s'est empirée depuis l'arrivée de leur fille. C'est sa compagne qui l'a portée. Vanessa ne se sent plus à sa place et a le sentiment d'être mise à l'écart. Si elle rompt, elle pourrait ne plus voir sa fille.

Marianne est en froid avec son fils ainé de 50 ans. Il lui a dit qu'il ne voulait plus la voir. Marianne se demande quelle posture adopter.

Marie-Claire est bénévole dans une association et participe à une expérimentation dans sa municipalité. Elle met en relation les centres de vaccination avec les associations de la région pour ne pas gaspiller les doses restantes de vaccin contre la covid.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook