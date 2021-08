Le prix des matières premières explose actuellement. Pour cause, une pénurie alarmante de blé dur qui sert notamment à la production des pâtes. Ce qui pourrait donc amener à une augmentation des prix dans les grandes surfaces. Invité de RTL, Dominique Schelcher, PDG de Système U, essaye de rassurer les clients sur une potentielle hausse des prix à la rentrée.

Alors que le prix moyen du paquet de pâtes est de 1,50 euros le kilo, celui-ci pourrait connaître une éventuelle hausse d'ici peu. Dominique Schelcher, tente de rassurer les clients : "Il y a un industriel qui a pris la parole cette semaine, un producteur de pâtes. Lui a cité un chiffre d’environ 10 centimes le paquet. Nous n’en sommes pas là encore une fois. Les discussions sont en cours. La grande distribution fait toujours tout pour réduire l’impact de ces hausses."



Afin de ne pas pénaliser ses clients lors de certaines hausses, le PDG met en place des solutions, comme des produits à prix coutant : "Je prends un autre exemple. Il y a eu des tensions ces derniers temps sur les fruits et légumes. Ce que l’on a fait chez Système U, c’est qu’on a proposé à nos clients des fruits et légumes à prix coutant. Cinq par semaine, différents. On ne prenait plus de marge sur ces produits. Leur prix d’achat avait augmenté, on ne prenait plus de marge pour maintenir un prix d’achat compétitif pour les clients."



Si le PDG essaie d'être optimiste, il ne cache pas qu'un impact pourrait avoir lieu : "Il y a des solutions. Mais à un moment quand plusieurs produits de base comme le blé ou le café augmentent, il y aura peut-être un impact à terme."