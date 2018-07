Guyane : Dominique Bussereau "ne veut pas jeter la pierre au gouvernement"

publié le 27/03/2017 à 13:48

Alors que le Premier ministre Cazeneuve a annoncé lundi 27 mars qu'il allait envoyer une délégation de ministres en Guyane "avant la fin de semaine" si "les conditions du respect sont réunies", notre invité Dominique Bussereau estime qu'il n'est "pas trop tôt" pour qu'une telle décision soit prise. Il estime en outre que Ségolène Royal a fait preuve de lâcheté en écourtant son séjour dans le département la semaine dernière.



Interrogé sur le groupe des "500 frères", devenu le symbole de ce mouvement de contestation, Dominique Bussereau juge leur action "bizarroïde" et ajoute qu'ils ne sont pas les seuls à appeler à la grève mais qu'ils sont également suivis par l'Union des travailleurs guyanais et les syndicats qui la composent. Selon lui, ce mouvement de grève se résume en fait à un "blocage complet" du département à cause des barrages routiers.

Il estime que la situation actuelle en Guyane est "un problème d'ordre public" et nécessite "des renforts policiers et éducatifs". Il concède cependant que "l'État a déjà fait beaucoup", que "ce n'est pas facile" et qu'il "ne jette pas la pierre au gouvernement". Il ajoute que c'est toute une série de problèmes qui se sont amoncelés et qui, à un mois du premier tour de l'élection présidentielle, ont fait dégénérer la situation.