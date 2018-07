Grossesse tardive : y’a-t-il un âge pour devenir mère ?

publié le 18/04/2018 à 07:00

Résultantes de l'allongement de l'espérance de vie et de l'émancipation des femmes (longues études et indépendance financière), les grossesses tardives se démocratisent et transforment l'image de la mère dans notre société. Bien que la fertilité décline grandement après 35 ans, de nombreuses femmes éprouvent un désir de maternité vers 40 ans et plus malgré les mises en garde du corps médical et la difficulté à tomber enceintes. Quels sont les risques pour la mère et le bébé ? La maturité est-elle un atout pour ces nouvelles mamans ?

Invitées

- Myriam Szejer, pédopsychiatre, psychanalyste et présidente de l'association La cause des bébés

- Sylvie Coché, sage-femme depuis 1984 dans un hôpital privé à Lyon, auteure de Poussez madame ! Confessions d'une sage-femme et Mamans ! On vous dit tout... (Editions de l'Opportun)

Poussez madame ! Confessions d'une sage-femme

Mamans-On-vous-dit-tout

