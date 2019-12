Grève RATP : les prévisions de trafic du samedi 14 décembre

publié le 13/12/2019 à 17:37

Les tensions croissantes entre grévistes et non-grévistes n'y font rien. Le trafic RATP sera encore majoritairement perturbé ce samedi 14 décembre. À l'instar des jours précédents quelques lignes de métro seront partiellement ouvertes, avec des horaires adaptés au week-end.

Les RER A et B ne circuleront ainsi qu'entre 12h et 18h. Pour les deux lignes le trafic sera extrêmement perturbé, avec seulement 1 train sur 2 pour le RER A et 1 train sur 3 pour le RER B.

Pour les métros, les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement toute la journée. Entre 13h et 18h, Il y aura 1 train toutes les six minutes sur la ligne 3 entre Havre Caumartin et Pont de Levallois. Mêmes horaires d'ouverture et même fréquence pour les lignes 7 et 4. À noter que plusieurs stations seront fermées sur ces dernières.

La ligne 9 de métro ne circulera qu'entre Nation et Mairie de Montreuil, avec 4 min d'intervalle et plusieurs stations fermées, et Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt, avec 6 min d'intervalle et plusieurs stations fermées. Elle sera ouverte de 13h à 18h.

Pour la ligne 8, le trafic sera très perturbé avec un intervalle de 10 min entre Pointe du Lac et Reuilly Diderot. Elle circulera entre 9h30 et 18h. Les lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 seront totalement fermées.

[Mouvement Social] ⚠️Le trafic sera très perturbé samedi 14 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le trafic des #bus sera assuré à 60% et celui des #trams sera quasi-normal. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/u4f4BOwwdW — RATP Group (@RATPgroup) December 13, 2019

Le trafic sera plus clément pour les tramways. Les lignes T2, T5, T6, T7 circuleront quasi-normalement toute la journée. Comptez 4 trams sur 5 (et un arrêt à 21h) pour la ligne T3a, également 4 trams sur 5 pour la T3b et en moyenne 3 tramways sur 4 pour la T7. La ligne T1 sera, elle, ouverte entre 6h30 et 11h et 15h30 et 21h, avec en moyenne 2 tramways sur 3 et un intervalle de 15 min.