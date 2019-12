Grève à la RATP : les prévisions de trafic du vendredi 13 décembre

publié le 12/12/2019 à 17:12

Les jours passent et les grévistes de la RATP ne semblent pas fléchir. Comme depuis le 5 décembre derniers, le trafic sera globalement très perturbé sur l'ensemble du réseau. La RATP invite d'ailleurs les usagers à diminuer au maximum leurs déplacements.

Les RER circuleront sur les lignes A et B uniquement aux heures de pointe. Comptez 1 train sur 2 sur la ligne A et 1 train sur 3 pour la ligne B, avec une interconnexion interrompue à Gare du Nord.

Les lignes automatiques de métro, la 1 et la 14 circuleront normalement. Ce n'est pas le cas en revanche pour les lignes 4 et 7, seulement 1 train sur 3 circulera aux heures de pointe (entre 6h30 et 9h00 et 16h30 et 19h30) et plusieurs stations seront fermées.

Sur la ligne 8, le trafic sera très fortement perturbé entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot : il y aura 1 train sur 3 le matin (6h30-9h00) et l'après-midi (16h30-19h30) et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 9h00 le matin et 19h30 l'après-midi.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera fortement perturbé, demain, sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le trafic des #trams et des #bus sera quant à lui assuré à 50%. Le détail des prévisions pour vendredi 13 décembre, ci-dessous ⬇️ et sur notre site https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/WmCKW0Bphs — Service client RATP (@ClientsRATP) December 12, 2019

Pour la ligne 9, le trafic sera très fortement perturbé entre Nation et Mairie de Montreuil : 1 train sur 2 le matin (6h30-9h00) et 1 train sur 3 l'après-midi (16h30-19h30) et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 9h00 le matin et 19h30 l'après-midi. Enter Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt : 1 train sur 3 le matin (6h30-9h00) et 1 train sur 4 l'après-midi (16h30-19h30) et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 9h00 le matin et 19h30 l'après-midi.

Les lignes 3 et 11 rouvrent le temps de quelques heures

Il y aura 1 train sur 5 sur la ligne 3 entre Havre Caumartin et Pont de Levallois, entre 16h30 et 19h30. 1 train sur 5 sera en circulation sur la ligne 11 entre 6h30 et 9h30.



Du côté des tramways, il y aura 2 tramways sur 3 toute la journée sur la ligne T7. Sur la ligne 3b, 4 tramways sur 5 seront en circulation toute la journée sauf entre 11 et 15 heures. Sur la ligne 1, 1 tramway sur 2 est prévu entre 5h30 et 9h30 et entre 15h30 et 19h30, avec une fréquence de 10 minutes. Pour le tram 3a, 3 tramways sur 4 circuleront entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry entre 5h30 et 12h et entre 14h et 21h30.



Les lignes 2, 5,6 et 8 du tramway fonctionneront normalement. Tout comme l'Orlyval, le Roissybus et l'Orlybus. Du côté des bus, 50% du trafic sera assuré, indique la RATP, qui donne sur son site des précisions sur les lignes qui circuleront.