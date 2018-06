publié le 11/06/2018 à 17:04

Ils étaient 336 à vivre dans un campement de fortune à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Les migrants ont été évacués ce lundi 11 juin au matin et conduits vers six centres d'accueil et d'orientation (CAO) ou centre d'examen des situations (CAES) dans le Nord et le Pas-de-Calais. Au total, 259 adultes isolés ont ainsi été pris en charge, et les familles (77 personnes) ont été orientées vers des "structures adaptées" à Lille.





L'opération a eu lieu de 7 heures à 11 heures. D'après la préfecture, elle s'est déroulée dans le calme. "La présence d'un site Seveso seuil haut, à proximité du campement illicite, rendait cette opération humanitaire urgente", a-t-elle annoncé.



Les migrants vivaient sur ce terrain depuis le 24 mai, date de l'évacuation d'un gymnase où étaient hébergés 300 migrants, a précisé la mairie de Grande-Synthe. Il avait été ouvert aux migrants le 12 décembre pour leur donner un temps de répit dans leur quête pour rejoindre l'Angleterre. Une trentaine de migrants vivent encore actuellement dans le bois du Puythouck à Grande-Synthe, selon la mairie.

500 migrants déjà évacués en septembre 2017

Ce n'est pas la première fois que les autorités évacuent des migrants à Grande-Synthe. En septembre 2017, ils étaient plus de 500 à avoir déjà fait l'objet d'un transfert vers des installations dédiées. Cela n'avait pas empêché de nouveaux afflux, notamment de Kurdes irakiens.



La ville avait été touchée par l'arrivée de migrants à l'été 2015 dans le sillage de la création de la "Jungle" de Calais. Contre l'avis de l'État, le maire avait ouvert début 2016 un camp de petits chalets en bois. Ce dernier a été détruit par un incendie en avril 2017.