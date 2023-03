GIEC : le message très fort du secrétaire général de l'ONU

Dans ce nouveau rapport, le Giec lance un nouveau cri d'alarme : nos efforts n’ont pas été suffisants et il est plus que probable que nous atteignons 1.5 degré dans la première moitié des années 2030.

Les experts du climat pour l'ONU ont publié leur dernier rapport, lundi 20 mars. C'est le fruit de plusieurs années de travail et le constat s'avère une nouvelle fois terrible : la planète court vers la catastrophe.

Si on suit la trajectoire actuelle, les températures vont se réchauffer de 1,5 degré dès 2030-2035. En 2023, la température a déjà augmenté de 1,1 degré par rapport au 19e siècle. Quelles conséquences ? Des côtes régulièrement submergées. Les pays insulaires comme Tuvalu ou encore les Maldives savent qu'au-delà de 1,5 degré, plus aucune culture ne sera possible. Car la mer monte et les terres agricoles se gorgent de sel. Pour la France, 1,5 degré supplémentaire va signifier des étés comme en 2022, des sécheresses plus fréquentes.



Si la situation perdure, on arrivera à + 3 degrés en 2080, avec une planète littéralement transfigurée. Des pays disparaîtront comme les îles, le Groenland sera pratiquement rayée de la carte. 3/4 de la population mondiale sera régulièrement soumise à des vagues de chaleur mortelle. C'est le scénario envisagé si rien n'est fait.

Les pays vont agir, ils ont d'ailleurs déjà commencé. Le scénario le plus probable ? Les progrès techniques et nos changements de vie permettront d'espérer, pour l'instant, une augmentation (seulement) de 2,7 degrés. En attendant, les rapporteurs du Giec appellent tous les pays à accélérer et à présenter de nouveaux plans climat d'ici la fin de l'année.

