Ghosting : une rupture muette mais violente

Géraldine a un fils de 19 ans. Depuis cet été, elle a l'impression qu'il n'est plus vraiment le même. Il est toujours aussi charmant mais elle constate qu'il dépense beaucoup d'argent, qu'il a eu des avertissements dans son job étudiant. Géraldine souhaiterait renouer le dialogue avec lui, qui s'éloigne et rompt tout contact pendant quelques jours avec la personne qui lui fait une remarque.

Grégory a rencontré un garçon sur une appli de rencontre il y a quelques semaines. Tout s'est très bien passé pendant 3 semaines. La relation était intense. Cet homme a proposé à Grégory de venir vivre chez lui durant une semaine. Mais au lendemain du premier soir, il a décidé de couper court à la relation, sans raison. Grégory est meurtri par le silence radio de cet homme.

Depuis 2 ans, Molly a noué une complicité avec un collègue. S'étant un peu éloignés pendant les confinements successifs à cause du télétravail, elle tente de se rapprocher de lui. Elle souhaiterait lui avouer ses sentiments mais elle redoute que cela soit réciproque. Molly a peur de souffrir dans une potentielle nouvelle histoire.

Pendant 6 mois, Clarisse a eu des échanges avec un ami marié, qui devenait de plus en plus entreprenant. Pour mettre fin à cette tentative de séduction, elle l'a bloqué sans explication.

Séverine était en couple depuis plusieurs années avec son compagnon. Un jour, il a décidé de partir sans raison alors qu'ils avaient des projets ensemble. C'était il y a un an et demi et cela a posé beaucoup de questions à Séverine.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous surnotre page Facebook