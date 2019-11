Un garçon peut-il être élevé comme une fille ? Et inversement ?

publié le 28/08/2019 à 07:00

De l’intrépidité, des voitures et de la force pour les petits garçons, du rose, de la douceur et des poupées pour les filles : nous - parents, famille, entourage, adultes -, perpétuons-nous inconsciemment les représentations sociales des deux sexes ?

Alors que la tendance est à une éducation unisexe, un garçon peut-il vraiment être élevé comme une fille ? Et inversement ?

Invité.e.s

- Sophie Gourion, conférencière sur les sujets d'égalité hommes/femmes et auteure jeunesse de Les filles / Les garçons peuvent le faire aussi (Éditions Gründ)

- Monique de Kermadec, psychologue, psychanalyste et auteure de L'enfant précoce aujourd'hui - Le préparer au monde de demain (Éditions Albin Michel)



Les filles peuvent le faire aussi - Sophie Gourion

L'enfant précoce aujourd'hui - Monique de Kermadec