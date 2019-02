Fétichisme : faut-il en avoir peur ?

publié le 08/02/2019 à 07:00

Podophilie, trichophilie, altocalciphilie, rétifisme, doraphilie... : la liste des fétichismes est longue et couvre aussi bien les parties du corps humain que les objets. Comment expliquer l'excitation sexuelle suscitée par les pieds, les collants, le cuir, les fluides corporels, les talons aiguilles, les cuissardes ou encore le latex ? Ces préférences concernent-elles autant de femmes que d'hommes ? Pourquoi ont-elles une si mauvaise image ? Le fétichisme est-il une pathologie ou une pratique intime comme une autre ?



Invités

- Claire Alquier, sexologue et membre du Cabinets des Curiosités Féminines

- Marie Dampoigne, auteure de Et ça, ça se met où ? (Editions de l'Opportun) et Le choix dans la date - Perles et belles histoires des sites de rencontre (Editions de l'Opportun - Sortie le 14/02/2019)

- Sacha Bel-Ami, fétichiste forniphile et animateur d'ateliers d'initiation



Et ça, ça se met où (Editions de l'Opportun)

Le choix dans la date - Perles et belles histoires des sites de rencontre (Editions de l'Opportun)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).