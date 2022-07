Famille : Savoir prendre de la distance

Grace est en froid avec ses filles à cause d'un héritage

Coco voudrait avoir une vie normale. Après avoir vu au moins 9 psychologues depuis ses 18 ans, pour diverses raisons, elle n’arrive toujours pas à construire de relations amoureuses solides et à gérer certaines émotions.

Camille et son fils ont toujours eu une relation très fusionnelle. Aujourd’hui il a 14 ans et il est en pleine phase de puberté, ce qui implique qu’il commence à prendre ses distances. Cette situation lui rappelle son enfance et les fois où elle s’est sentie abandonnée.



Grace est maman de deux filles. Après la mort de leur papa, son héritage devait revenir uniquement à Grace. Estimant ne pas mériter cet argent elle a voulu le partager avec ses deux filles mais celles-ci s’y sont violemment opposé. En tant que mère, il est important d’être à l’écoute de ses enfants dans les bons ou le mauvais moment et surtout de rester solide.

Isabelle a le même travail depuis 25 ans. Elle voudrait changer de vie, prendre un nouveau départ. Isabelle a un besoin de reconnaissance au travail, ce besoin n’est pas à négliger car il est fondamental pour le développement de l’estime de soi.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Cécilia Commo recueille les confidences des auditeurs de RTL.

