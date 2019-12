Euromillions : les résultats du tirage du vendredi 6 décembre

publié le 06/12/2019 à 22:53

Aucun joueur n'a remporté la cagnotte de 17 millions d'euros mise en jeu ce vendredi 6 décembre. La combinaison à jouer était la suivante : 1 - 3 - 27 - 39 - 46 ainsi que les deux étoiles chance 1 et 10.

Personne non plus n'a trouvé les cinq numéros avec les deux étoiles. Deux personnes ont coché les cinq bons numéros et une étoile et remportent 520.640,30 euros. Deux joueurs ont quant à eux deviné les cinq bons numéros sans étoile et remportent 121.263 euros chacun.

Le code My Million est le suivant : OU 443 6769

Le prochain tirage, de 25 millions d'euros, aura lieu le mardi 10 décembre.