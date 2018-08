Euromillions : les résultats du tirage du vendredi 3 août

publié le 03/08/2018 à 22:31

La cagnotte de 68 millions d'euros de ce mardi 31 juillet n'a pas été décrochée. Pour la remporter, il fallait jouer la combinaison suivante : 7 - 26 - 36 - 38 - 43, ainsi que les deux étoiles chance 6 et 12.



Un joueur a trouvé la bonne combinaison avec une étoile et remporte 1.151.574 euros. Neuf joueurs, dont deux en France, ont trouvé les cinq bons numéros mais pas les étoiles gagnantes : ils gagnent chacun 29.801 euros. De leur côté, 40 joueurs, dont neuf en France, remportent 3.279 euros après avoir trouvé les quatre bons numéros et deux étoiles.

Le code My Million gagnant de ce vendredi 3 août est le suivant : EF 026 4281. Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le mardi 7 août, avec une cagnotte de près de 75 millions d'euros en jeu.