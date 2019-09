Euromillions : les résultats du tirage du mardi 3 septembre

publié le 03/09/2019 à 23:00

Aucun joueur n'a remporté la cagnotte de 127 millions d'euros ce mardi 3 septembre. La combinaison à jouer était la suivante : 7 - 11 - 38 - 39 - 44 ainsi que les deux étoiles chance 7 et 10.

Aucun joueur n'a trouvé les cinq numéros avec une étoile. En revanche, six joueurs dont un Français, ont coché les cinq bons numéros sans numéro chance et remportent 270.365 euros. 38 joueurs, dont 10 en France, ont quant à eux deviné les quatre bons numéros et l'étoile et gagnent ainsi 3.944 euros.

Le code My Million gagnant est le suivant : LZ 767 0738.

Le prochain tirage aura lieu le vendredi 6 septembre.