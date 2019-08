Euromillions : les résultats du tirage du vendredi 30 août

publié le 30/08/2019 à 22:37

Aucun joueur n'a remporté la cagnotte ce vendredi 30 août. La combinaison à jouer était la suivante : 25-27-45-46-49, ainsi que les deux étoiles chance 4 et 6.

Aucun joueur n'a trouvé non plus les cinq numéros avec une étoile. 9 joueurs, dont aucun dans l'Hexagone, ont coché les cinq bons numéros sans numéro chance et remportent 215.309 euros. 51 joueurs, dont 5 en France, ont quant à eux coché les quatre bons numéros et les deux étoiles et gagnent ainsi 3.510 euros.

Le code My Million gagnant est le suivant : TJ 983 7794 .

Le prochain tirage aura lieu le mardi 3 septembre. La cagnotte sera alors de 127 millions d'euros.