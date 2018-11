Euromillions : les résultats du tirage du mardi 27 novembre

publié le 27/11/2018 à 23:04

Aucun joueur n'est parvenu à décrocher la cagnotte de 36 millions d'euros mise en jeu ce mardi 27 novembre. Il fallait pour cela jouer la combinaison suivante : 4 - 16 - 17 - 18 - 32 ainsi que les deux étoiles chance 2 et 11.



Deux personnes ont trouvé les cinq bons numéros ainsi que l'étoile gagnante et remportent 385.424 euros. Cinq joueurs ont trouvé les cinq bons numéros mais pas d'étoile gagnante : ils gagnent 36.001 euros. 25 joueurs, dont 5 en France, ont trouvé les quatre bons numéros et les deux étoiles et remportent 3.521 euros.

Le code My Million gagnant de ce mardi 13 novembre est : BP 065 8921. Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le vendredi 30 novembre, avec une cagnotte de 48 millions d'euros en jeu.