Euromillions : les résultats du tirage du mardi 19 mars 2019

publié le 19/03/2019 à 22:57

Le jackpot est toujours en jeu. Aucun joueur n'a réussi à décrocher la cagnotte de 17 millions d'euros mise en ligne ce mardi 19 mars 2019. Il fallait pour cela jouer la combinaison suivante : 1 - 6 - 9 - 34 - 47 ainsi que les deux étoiles chance 7 et 12.



Personne n'a trouvé les cinq bons numéros et une étoile. En revanche, un joueur en France et un en Europe ont découvert les cinq bons numéros avec une étoile et remportent ainsi la somme de 753.943, 40 euros. Trois joueurs en Europe ont quant à eux trouvé les cinq bons numéros sans étoile et empochent 58.534 euros. De leur côté, 19 joueurs, dont 3 en France, ont retenu les 4 bons numéros et deux étoiles et remportent 5.368, 20 euros.

Le code My Million gagnant de ce mardi 5 mars 2019 est : UZ 826 7954.

Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le vendredi 22 mars, avec une cagnotte de 28 millions d'euros en jeu.