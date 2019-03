Euromillions : les résultats du tirage du vendredi 15 mars 2019

publié le 15/03/2019 à 23:02

Le jackpot a été remporté. Un joueur a réussi à décrocher la cagnotte de 82 millions d'euros mise en ligne ce vendredi 15 mars 2019. Il fallait pour cela jouer la combinaison suivante : 3 - 15 - 24 - 42 - 46 ainsi que les deux étoiles chance 9 et 12.



De plus, six joueurs, dont un en France, ont trouvé les cinq bons numéros et une étoile. Ils empochent chacun 220.944 euros. 17 joueurs européens, dont un en France, ont également découvert les cinq bons numéros et remportent ainsi la somme de 18.162 euros. De leur côté, 31 joueurs, dont 10 en France, ont coché les 4 bons numéros et deux étoiles et remportent 4.871 euros.

Le code My Million gagnant de ce vendredi 8 mars 2019 est : SD 819 6160.

Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le mardi 19 mars, avec une cagnotte de 17 millions d'euros en jeu.